T.C. Balıkesir 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden
T.C. BALIKESİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı : 2023/345 Esas
Ramazan SARP tarafından mahkememizde açılan İbrahim MANKULU hakkındaki ölüm araştırması sonuçlandırılamadığından bahisle Gaipliğe Karar Verilmesi talep edilmiş, Gaipliğe Karar Verilmesi İstenen 14086699058 TC. Kimlik nolu İBRAHİM MANKULU hakkında bilgileri olan kimselerin iş bu ilk ilan tarihinden itibaren TMK 33. Maddesi gereğince 6 ay içinde Mahkememize ait 2023/345 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri İBRAHİM MANKULU'nun hayatta ise sağlık durumu ve adresini mahkememiz dosyasına bildirilmeleri İLAN olunur.GAİPLİĞİ İSTENEN TC KİMLİK NO : 14086699058
ADI SOYADI : İBRAHİM MANKULU
BABA ADI : ARİF
ANA ADI : ÜMMÜGÜLSÜM
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1872
#ilangovtr BASIN NO: ILN02121732