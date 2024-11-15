T.C. Balıkesir 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 15 Kasım 2024 / 00:01

T.C. BALIKESİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2023/345 Esas

Ramazan SARP tarafından mahkememizde açılan İbrahim MANKULU hakkındaki ölüm araştırması sonuçlandırılamadığından bahisle Gaipliğe Karar Verilmesi talep edilmiş, Gaipliğe Karar Verilmesi İstenen 14086699058 TC. Kimlik nolu İBRAHİM MANKULU hakkında bilgileri olan kimselerin iş bu ilk ilan tarihinden itibaren TMK 33. Maddesi gereğince 6 ay içinde Mahkememize ait 2023/345 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri İBRAHİM MANKULU'nun hayatta ise sağlık durumu ve adresini mahkememiz dosyasına bildirilmeleri İLAN olunur.GAİPLİĞİ İSTENEN TC KİMLİK NO : 14086699058

ADI SOYADI : İBRAHİM MANKULU

BABA ADI : ARİF

ANA ADI : ÜMMÜGÜLSÜM

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1872