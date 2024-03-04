T.C. BANDIRMA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 04 Mart 2024 / 00:01



İ L A N

Dosya No: 2023/575 Esas

Karar No: 2024/49 Karar

Mahkememizin 29/01/2024 tarih 2023/575 Esas, 2024/49 Karar sayılı ilamı ile Hükümlü Veya Tutuklunun Kaçması suçundan 5237 sayılı TCK. 292/1, 62/1, 58/1, 63 ve CMK'nın 251/3. maddeleri uyarınca neticeten 4 Ay 11 Gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen İdris ve Fatma oğlu, 09/10/1987 Bakırköy doğumlu Metin GARİBE'ye tüm aramalara rağmen Gerekçeli Karar tebliğ edilemediğinden;

7201 Tebligat Kanunun 28 ve 29 ncu maddeleri gereğince gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına, kararın tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize sunulacak bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle veya başka bir mahkeme aracılığıyla dilekçeyi mahkememize göndermek suretiyle İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 29/02/2024