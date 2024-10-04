T.C. Bandırma 1. Sulh Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2024 / 00:01

T.C. BANDIRMA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/48 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa ZAFER ÜNAL tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

BALIKESİR ili, BANDIRMA ilçesi, ERGİLİ mah/köy, 34 Cilt, 68 Aile sıra no, 14 sırada nüfusa kayıtlı, MUSTAFA ve HURİYE oğlu/kızı, 22/07/1989 dogumlu, 23899335350 T.C. Kimlik Numaralı 21/01/2011 tarihinde vefat eden müteveffa ZAFER ÜNAL'ın hakkında alacaklı ve borçlu olanların veya adı geçenle ilgili mal varlığının aktif ve pasifi (alacak ve borcu) ile ilgili bilgi sahibi olanların varsa belgeleri ile birlikte işbu ilandan itibaren 1 ay içerisinde Bandırma Sulh Hukuk mahkemesinin 2023/32 Tereke sayılı dosyasına bilgi vermeleri gerektiği, verilecek evrak ve belgeler karşılığında makbuz isteyebilecekleri, alacaklıların belirtilen süre içerisinde alacaklarını bildirmemeleri halinde Türk medeni Kanunu'nun 629. Maddesi hükümlerinin uygulanacağı ilanen tebliğ olunur.