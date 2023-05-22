T.C. BANDIRMA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 22 Mayıs 2023 / 00:01

İ L A N

Dosya No: 2019/481 Esas

Karar No: 2021/668 Karar

Mahkememizin 07/10/2021 tarih 2019/481 Esas, 2021/668 Karar sayılı ilamı ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 5237 sayılı TCK.292/1, 53/1-2-3, 58/1, 58/6 maddeleri uyarınca neticeten 5 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Şahin ve Canan oğlu, 15/07/1988 Osmangazi doğumlu, Bursa, Merkez, Ebu İshak Mah/Köy nüfusuna kayıtlı İsmail DEMİRKIRAN’a tüm aramalara rağmen Gerekçeli Karar tebliğ edilemediğinden 7201 Tebligat Kanunun 28 ve 29 ncu maddeleri gereğince gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına, kararın tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize sunulacak bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle veya başka bir mahkeme aracılığıyla dilekçeyi mahkememize göndermek suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.04/05/2023