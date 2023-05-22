T.C. BANDIRMA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 22 Mayıs 2023 / 00:01

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Dosya No: 2020/708 Esas

Karar No: 2022/784 Karar

Mahkememizin 24/10/2022 tarih 2020/708 Esas, 2022/784 Karar sayılı ilamı ile infaz kurumuna ve tututevine yasak eşya sokma suçundan 5237 sayılı TCK.297/1, 62/1, 53/1-2-3, 58/1, 58/6 maddeleri uyarınca neticeten 1 Yıl 8 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Selim ve Selfinaz oğlu, 09/08/1996 Bandırma doğumlu, Balıkesir, Erdek, Şahinburgaz Mah/Köy nüfusuna kayıtlı Mert GEZGİN'e tüm aramalara rağmen Gerekçeli Karar tebliğ edilemediğinden 7201 Tebligat Kanunun 28 ve 29 ncu maddeleri gereğince gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına, kararın tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize sunulacak bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle veya başka bir mahkeme aracılığıyla dilekçeyi mahkememize göndermek suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.04/05/2023