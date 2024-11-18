T.C.Batman 1. Aile Mahkemesi'nden
Yayın Tarihi:
T.C.BATMAN 1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2022/141 Esas
DAVALI : ZEHRA HALEF Sinpaş Altın Oran B20 No:6 Çankaya/ ANKARA
Orhan KILINÇ tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında 23/10/2024 tarihli yenileme tensip tutanağı ara kararında duruşma gün ve saatinin tarafınıza tebliğ edilmesine karar verildiğinden iş bu ilan metni hazırlanmıştır.
21/01/2025 günü saat: 09:00'da davanın 10. celse duruşması gerçekleşecektir. Duruşmaya katılmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirebileceğiniz hususu tebliğ ve ihtar olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02123824