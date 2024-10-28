T.C. Batman 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nden

Yayın Tarihi: 28 Ekim 2024 / 00:01

T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/231 Esas

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa RESUL BERBER'e ait mirasçılık belgesi istemi davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Müteveffa Salih ve Medine oğlu Kurtalan 05/05/1926 doğumlu 15061985128 TC kimlik numaralı RESUL BERBER'in yasal mirasçıları tespit edilemediğinden, müteveffanın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluklarında verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.