T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
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Sayı : 2023/112 Esas 20/11/2023 AYDIN ÇUBUKÇU ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 20/11/2023GAİP TC KİMLİK NO : 70843132244
ADI SOYADI : AYDIN ÇUBUKÇU
BABA ADI : MİRZE MEHMET
ANA ADI : BEDİA
DOĞUM TARİHİ : 10/05/1959
DOĞUM YERİ : BATMAN
İKAMETGAH ADRESİ : BEŞEVLER MAH. 1303. SOKAK NO:11 MERKEZ/BATMAN
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|BASIN NO: ILN01995578