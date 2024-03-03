T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 03 Mart 2024 / 00:01

Sayı : 2023/112 Esas 20/11/2023 AYDIN ÇUBUKÇU ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 20/11/2023GAİP TC KİMLİK NO : 70843132244

ADI SOYADI : AYDIN ÇUBUKÇU

BABA ADI : MİRZE MEHMET

ANA ADI : BEDİA

DOĞUM TARİHİ : 10/05/1959

DOĞUM YERİ : BATMAN

İKAMETGAH ADRESİ : BEŞEVLER MAH. 1303. SOKAK NO:11 MERKEZ/BATMAN