T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 05 Haziran 2023 / 00:01

Sayı :2023/256 Esas

Davacı , Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ileDavalı PALAMUT KÖYÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda parsel nosu, kamulaştırma miktarı ve kamulaştırma bedeli ve malikleri belirtilen taşınmaz hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil talepli dava açılmış olupkamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde idari yargıda davacı idare aleyhine dava açabileceği, açılmadığı takdirdekamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizcetespit edilen kamulaştırma bedeli karşılığında taşınmazın idare adına tescil edileceği, tespitedilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bankası Batman şubesine yatırılacağı, maliklerin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi hususu İLAN olunur.

ESASNO MALİKİ MEVKİİ ADA/PARSEL NO MİKTARI

2023/256 Palamut Köy Tüzel KişiliğiHasankeyf/Palamut 137/18 TAMAMI