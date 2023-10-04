T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİİLAN

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2023 / 00:01

Sayı :2022/634 Esas 02/10/2023 Tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen dahili davalı Sadiye Deniz (T.C.:38861198970) hakkında Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup Batman Merkez Irmi Köyü 2453 ada 3 ve 2454 ada 4 parseli BOTAŞ kamulaştıracaktır. 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz, aksi halde bedele ilişkin kararın kesinleşerek taşınmazın BOTAŞ adına tescil edileceği ve bedelinin Vakıf Bank Batman Şubesine adınıza yatırılacağı, tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde yapmanız, aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunarak karar verileceği, duruşmanın atılı bulunduğu 18/01/2024 günü saat 09:30'da Batman 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı ve karar verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.