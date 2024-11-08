T.C.Batman 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 08 Kasım 2024 / 00:01

T.C.BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/526 Esas

Tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen davalı Gülhan Özalp (T.C.:333*****472) hakkında Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup Batman ili, Merkez ilçesi, Akoba köyü/mahallesi, 0 ada, 541 parsel 1558.55 m2 lik kısmını BOTAŞ kamulaştıracaktır. 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz, aksi halde bedele ilişkin kararın kesinleşerek taşınmazın BOTAŞ adına tescil edileceği ve bedelinin Vakıf Bank Batman Şubesine adınıza yatırılacağı, tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde yapmanız, aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunarak karar verileceği, duruşmanın atılı bulunduğu 09/01/2025 günü saat 10:50'de Batman 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı ve karar verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.