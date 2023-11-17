T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 17 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/542 Esas

Davacı TEİAŞ tarafından aşağıda parsel nosu, kamulaştırma miktarı ve kamulaştırma bedeli ve malikleri belirtilen taşınmaz hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil talepli dava açılmış olup kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde idari yargıda davacı idare aleyhine dava açabileceği, açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli karşılığında taşınmazın idare adına tescil edileceği, tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bankası Batman şubesine yatırılacağı, maliklerin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi hususu İLAN olunur. ESASNO MEVKİİ PARSEL NO MİKTARI

2023/542 Batman İli, Merkez İlçesi, Şikeftan Köyü 605 parsel 24.348,31m²

2023/544 Batman İli, Merkez İlçesi, Şikeftan Köyü 607 parsel 100 m²

2023/546 Batman İli, Merkez İlçesi, Şikeftan Köyü 610 parsel 28.408,20 m²

2023/548 Batman İli, Merkez İlçesi, Şikeftan Köyü 612 parsel 256,00 m²

2023/550 Batman İli, Merkez İlçesi, Şikeftan Köyü 614 parsel 81,00 m²

2023/552 Batman İli, Merkez İlçesi, Şikeftan Köyü 616 parsel 225,00 m²

2023/554 Batman İli, Merkez İlçesi, Şikeftan Köyü 622 parsel 81,00 m²

MALİKİ:

Abdullah Vural

Abdulmecit Özdemir

Agit Feryat Demirer

Aydil Nalan Borak

Aysel Özdemir

Ayzen Demirer

Bedia Gümüş

Bedriye Ramanlı

Bengi Demirer

Bilal Servan Önem

Burhan Yılmaz

Burhan Ramanlı

Cengiz Özdemir

Ekrem Özdemir

Emin Nuhat Ramanlı

Esen Aydiş

Fahriye Dursun

Fatma Demir

Fatım Demirer

Faysal Özdemir

Fazilet Direkçi

Ferhat Ramanlı

Ferhuzat Demirer

Fikret Bozarslan

Fikret Özdemir

Halime Özdemir

Hamdiye Demir

Haver Demirer

Heyam Demirer

Hikmet Taylan

Hilmi Demirer

Hülya Kılıç

Hüner Demirer

İbrahim Özdemir

İbrahim Ramanlı

İdris Özdemir

Kenan Yılmaz

Mahmut Özdemir

Makbule Ramanlı

Mehbat Borak

Melek Kılınç

Mithat Özdemir

Müzeyyen Aydınlık

Nafiye Karahan

Nurhan Yılmaz

Orhan Yılmaz

Perihan Demirer

Saide Hasret Koç

Sebahat Özdemir

Sedat Vural

Seher Barışer

Selçuk Vural

Serdar Ramanlı

Serhat Ramanlı

Sertip Demirer

Server Vural

Servet Erpolat

Servet Özdemir

Sibel Vural Öztemel

Süleyman Özdemir

Şehmus Özdemir

Şehnaz Ramanlı

Şirin Danabaş

Şükriye Demirer

Şöhret Kaya

Türkiye Özdemir

Zozan Al