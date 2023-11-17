T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
ESAS NO : 2023/542 Esas
Davacı TEİAŞ tarafından aşağıda parsel nosu, kamulaştırma miktarı ve kamulaştırma bedeli ve malikleri belirtilen taşınmaz hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil talepli dava açılmış olup kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde idari yargıda davacı idare aleyhine dava açabileceği, açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli karşılığında taşınmazın idare adına tescil edileceği, tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bankası Batman şubesine yatırılacağı, maliklerin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi hususu İLAN olunur. ESASNO MEVKİİ PARSEL NO MİKTARI
2023/542 Batman İli, Merkez İlçesi, Şikeftan Köyü 605 parsel 24.348,31m²
2023/544 Batman İli, Merkez İlçesi, Şikeftan Köyü 607 parsel 100 m²
2023/546 Batman İli, Merkez İlçesi, Şikeftan Köyü 610 parsel 28.408,20 m²
2023/548 Batman İli, Merkez İlçesi, Şikeftan Köyü 612 parsel 256,00 m²
2023/550 Batman İli, Merkez İlçesi, Şikeftan Köyü 614 parsel 81,00 m²
2023/552 Batman İli, Merkez İlçesi, Şikeftan Köyü 616 parsel 225,00 m²
2023/554 Batman İli, Merkez İlçesi, Şikeftan Köyü 622 parsel 81,00 m²
MALİKİ:
Abdullah Vural
Abdulmecit Özdemir
Agit Feryat Demirer
Aydil Nalan Borak
Aysel Özdemir
Ayzen Demirer
Bedia Gümüş
Bedriye Ramanlı
Bengi Demirer
Bilal Servan Önem
Burhan Yılmaz
Burhan Ramanlı
Cengiz Özdemir
Ekrem Özdemir
Emin Nuhat Ramanlı
Esen Aydiş
Fahriye Dursun
Fatma Demir
Fatım Demirer
Faysal Özdemir
Fazilet Direkçi
Ferhat Ramanlı
Ferhuzat Demirer
Fikret Bozarslan
Fikret Özdemir
Halime Özdemir
Hamdiye Demir
Haver Demirer
Heyam Demirer
Hikmet Taylan
Hilmi Demirer
Hülya Kılıç
Hüner Demirer
İbrahim Özdemir
İbrahim Ramanlı
İdris Özdemir
Kenan Yılmaz
Mahmut Özdemir
Makbule Ramanlı
Mehbat Borak
Melek Kılınç
Mithat Özdemir
Müzeyyen Aydınlık
Nafiye Karahan
Nurhan Yılmaz
Orhan Yılmaz
Perihan Demirer
Saide Hasret Koç
Sebahat Özdemir
Sedat Vural
Seher Barışer
Selçuk Vural
Serdar Ramanlı
Serhat Ramanlı
Sertip Demirer
Server Vural
Servet Erpolat
Servet Özdemir
Sibel Vural Öztemel
Süleyman Özdemir
Şehmus Özdemir
Şehnaz Ramanlı
Şirin Danabaş
Şükriye Demirer
Şöhret Kaya
Türkiye Özdemir
Zozan Al
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|BASIN NO: ILN01932721