T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2023 / 00:01

Sayı :2022/705 Esas 28/09/2023 Davacı , BOTAŞ ile Davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Batman ili Merkez ilçesi İrmi Köyü 5011 ada 14 parsel sayılı taşınmazın Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davası nedeniyle;Mahkememizde görülen davada davalılardan Songül GÜNDÜZ' e T.C 22370118352) davacı vekilince bildirilen adreslerine gönderilen tebligatlar iade dönüp tebliğ edilemediğinden , her türlü araştırmaya rağmen geçerli işe yarar tebligat adresleri tespit edilemediğinden bu kez ilanen tebliğine karar verildi.

Yargılamanın bırakıldığı 09/11/2023 tarihinde saat: 10:40'da DAVALI SONGÜL GÜNDÜZ 'ün mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendilerini usulüne uygun şekilde temsil ettirmesi; aksi halde HMK 'nın144. ve 186 maddeleri hükümleri gereğince yargılamalara ve tahkikatlara yokluğunda karar verileceği hususları ilanen tebliğ olunur.