T.C.BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 19 Ekim 2023 / 00:01

Esas No:2023/228

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Batman İli Merkez İlçesinde Tilmis Köyü 2344 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 32.800 m²'lik alanı için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 03/11/2023 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK’nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonra iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur.11/10/2023



DAVALILAR DAVALILAR DAVALILAR DAVALILAR

Abdulaziz AKIN Esma ALTUN Hüseyin TATSIZ Osman KANAR

Ahmet KANAR Eylül KANAR İbrahim TATSIZ Pelin ÖNEM

Ayşe AKIN Fatma GÖRCEK İfayet ÖZGÜR Recep KANAR

Ayşe KANAR Halit İlhan AKIN Rüşen ÖZOK

Behice KANAR Havin KANAR Kadir KANAR Şevket AKIN

Cemile ÖZOK Hayrettin ÖNAL Mehmet Selim AKIN Şeyhmus ÇINAR

Çiğdem KANAR Helin KANAR Mehmet Şerif ŞEN Tevfik AKIN

Emir KANAR Hımro Mirasçıları Muhammed Veysel KANAR Veysi AKIN

Erdal KANAR Hüseyin KANAR Nusrettin KANAR Vehbi AKIN mirasçıları