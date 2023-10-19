T.C.BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas No:2023/228
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Batman İli Merkez İlçesinde Tilmis Köyü 2344 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 32.800 m²'lik alanı için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 03/11/2023 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK’nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonra iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur.11/10/2023
DAVALILAR DAVALILAR DAVALILAR DAVALILAR
Abdulaziz AKIN Esma ALTUN Hüseyin TATSIZ Osman KANAR
Ahmet KANAR Eylül KANAR İbrahim TATSIZ Pelin ÖNEM
Ayşe AKIN Fatma GÖRCEK İfayet ÖZGÜR Recep KANAR
Ayşe KANAR Halit İlhan AKIN Rüşen ÖZOK
Behice KANAR Havin KANAR Kadir KANAR Şevket AKIN
Cemile ÖZOK Hayrettin ÖNAL Mehmet Selim AKIN Şeyhmus ÇINAR
Çiğdem KANAR Helin KANAR Mehmet Şerif ŞEN Tevfik AKIN
Emir KANAR Hımro Mirasçıları Muhammed Veysel KANAR Veysi AKIN
Erdal KANAR Hüseyin KANAR Nusrettin KANAR Vehbi AKIN mirasçıları
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|BASIN NO: ILN01910683