T.C. Batman 3. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2023/4 Esas

Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememizde açılan Bedel Tespiti ve Tescil davasının yapılan duruşmasında verilen ara kararı gereğince;

Dahili davalılar; 11775097300 T.C. Kimlik nolu Ekrem ERENULUĞ, 11787096964 T.C. Melek ERENULUĞ, 11796096672 T.C. Emine ERENULUĞ, 11790096890 T.C. Nafih ERENULUĞ 'un dava dilekçesinde bildirilen adresine tebligatların iade dönüp tebliğ edilemediği ve yerleşim yeri (mernis) adresi bulunmadığı, ilgili kurumlarca yapılan araştırma sonucu adres tespiti yapılamadığından bu kez dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildi.

Yargılamanın bırakıldığı 16/10/2024 günü saat: 09:35'da davalı Ekrem ERENULUĞ,Melek ERENULUĞ, Emine ERENULUĞ, Nafih ERENULUĞ'ın mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini usulüne uygun şekilde temsil ettirmesi; aksi halde HMK'nın 144. ve 186. maddeleri hükümleri gereğince yargılamalara ve tahkikatlara yokluğunda karar verileceği ve paydası olduğunuzBatman İli Beşiri İlçesi Kaşüstü Köyü hudutları dahilinde bulunan 474 parsel sayılı idarece (DSİ) kamulaştırılmıştır, karara 30 gün içinde idari yargıda iptal veyaadli yargıda yargıda maddi hatalar karşı düzeltim davası açabileceğiniz, aksi halde bedele dair kararın kesinleşerek taşınmazın davacı idarece adına tescil edileceği ve bedelin batman vakıf bankasına, adınıza yatırılacağı, tüm savunma ve delilerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize yapmanız, aksi halde yokluğunuzda karar verileceği hususları İLANEN TEBLİĞ olunur.

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