T.C. BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 20 Mart 2024 / 00:01

Sayı :2023/609 Esas 04/03/2024 Tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen davalı Sevda TEKOĞLU (T.C.:41735098412) hakkında mahkememizde mirasçılık belgesinin iptali davası açılmış ve kendisine dava dilekçesi tebliğ edilmediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olup, dava dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve bu süreden itibaren 14 gün içinde dava dilekçesinin tebliğ edilmiş olacağı ve dava dilekçesine karşı cevap dilekçesi verme sürenin biteceği İLANEN TEBLİĞ olunur.