T.C. Batman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 08 Kasım 2024 / 00:01

T.C. BATMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA) İLAN

2024/1349 ESAS SAYILI DOSYA

Davacı , DOĞU TRİKO İNŞAAT TURİZM TEKSTİL VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile Davalı , HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan İflas (Doğrudan Borçlu Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 178)) davası nedeniyle;

DOĞU TRİKO İNŞAAT TURİZM TEKSTİL VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( 3090556687 ) hakkında iflas talebinde bulunulduğundan İİK 'nun 173/2 maddesi delaleyile ve aynı kanunun 166/2 maddesi gereğince diğer alacakların ilandan itibaren 15 gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek borçlunun iflasını gerektirir bir hal bulunmadığı ileri sürmeleri ve duruşma günü olan 11/12/2024 saat 11:00' de yapılacağından İİK' nun 166 mad uyarınca ilanen tebliğ olunur.