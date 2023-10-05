T.C. BATMAN1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 05 Ekim 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2018/161

KARAR NO : 2019/2507

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 24/12/2019 tarihli ilamı ile 6136 Sayılı Kanunu'nun 13/1 maddesi gereğince 1 YIL HAPİS VE 600 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan, Fatih Mah. Tuba Siteleri, D Blok, 2. Kat, No:4, Merkez/BATMAN adresinde ikamet eden,Mehmet Emin ve Makbule oğlu, 02/04/1982 Hisar doğumlu, BEDİRHAN ALTUN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, 2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.