T.C.BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayın Tarihi: 13 Haziran 2023 / 00:01



Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası nedeniyle;

a)Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda isimleri yazılı davalılar hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasının açıldığı;

b)Dava konusu Bayburt ili sınırları ile ilgili olarak, ilgililerin taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize bildirilmelerinin gerektiği;

c)İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı, idari yargıda iptal ve idari yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, bu davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği;

d)Süresi içinde İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği;

e)Kamulaştırma bedelinin Türkiye Vakıflar Bankası A.A.O. Bayburt Şubesine yatırılacağı;

f)Mahkememize ait aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşmasının 11/07/2023 günü saat 09:35'e bırakıldığı hususu ilan olunur.

g)Mahkeme esas numarası, Davalısı, Tapu maliki veya malikleri ad ve soyadları, Kamulaştıracak taşınmaz malların tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevki pafta, ada parsel numarası vasfi, yüz ölümü;

Esas No: 2023/171

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Yolaltı Köyü 269 ada 1 parsel ve 218 ada 4 parsel sayılı taşınmazların,

Tapu Bilgileri: Bayburt İli Merkez İlçesi Yolaltı Köyü 269 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın 1557,38 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı, 218 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 2435,87 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/173

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Yolaltı Köyü 135 ada 7 parsel sayılı taşınmazın,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Yolaltı Köyü 135 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın 4985,91 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı ve 196,00 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı,

Esas No: 2023/175

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Yolaltı Köyü 133 ada 32 parsel sayılı taşınmazın,

Dava Konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Yolaltı Köyü 133 ada, 32 parsel sayılı taşınmazın 5450,01 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/177

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Yolaltı Köyü235 ada 13parselve 235 ada 12 parsel sayılı taşınmazların,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Yolaltı Köyü 235 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın 3086,05 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı, 235 ada 12 parsel sayılı taşınmazın 1054,50 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/179

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Yolaltı Köyü 234 ada 1 parsel sayılı taşınmazın,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Yolaltı Köyü 234 ada, 1 parsel taşınmazın 2571,22 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/181

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Yolaltı Köyü 239 ada 16 parsel sayılı taşınmazların,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Yolaltı Köyü 239 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 336,15 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/183

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Yolaltı Köyü 239 ada 7 parsel, 218 ada 116 parsel ve 218 ada 135 parsel sayılı taşınmazların,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Yolaltı Köyü 239 ada 7 parsel taşınmazın 224,00 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı, 218 ada 116 parsel sayılı taşınmazın 2657,18 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı, 218 ada 135 parsel sayılı taşınmazın 5215,80 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı ve 289,00 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı,

Esas No: 2023/185

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Yolaltı Köyü 220 ada 39 parsel sayılı taşınmazın,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Yolaltı Köyü 220 ada 39 parsel sayılı taşınmazın 3013,64 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/187

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Yolaltı Köyü 220 ada 33 parsel ve 220 ada 36 parsel sayılı taşınmazların,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Yolaltı Köyü 220 ada 33 parsel sayılı taşınmazın 488,31 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı, 220 ada 36 parsel sayılı taşınmazın 2524,20 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı ve 289,00 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı,

Esas No: 2023/189

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Yolaltı Köyü 218 ada 6 parsel sayılı taşınmazın,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Yolaltı Köyü 218 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın 4766,54 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı ve 400,00 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı,

Esas No: 2023/191

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Yolaltı Köyü 218 ada 33 parsel sayılı taşınmazın,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Yolaltı Köyü 218 ada 33 parsel sayılı taşınmazın 5722,40 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/193

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Yolaltı Köyü 218 ada 89 parsel sayılı taşınmazın,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Yolaltı Köyü 218 ada 89 parsel sayılı taşınmazın 1668,81 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı ve 110,67 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı,

Esas No: 2023/195

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Yolaltı Köyü 218 ada 106 parsel sayılı taşınmazın,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Yolaltı Köyü 218 ada 106 parsel sayılı taşınmazın 312,42 m2'lik kısım ıüzenide daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/197

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Yolaltı Köyü 218 ada 114 parsel sayılı taşınmazın,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Yolaltı Köyü 218 ada 114 parsel sayılı taşınmazın 336,98 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/199

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Yolaltı Köyü 218 ada 78 parsel sayılı taşınmazın,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Yolaltı Köyü 218 ada 78 parsel sayılı taşınmazın 2420,81 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı ve 112,28 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı,

Esas No: 2023/201

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Yolaltı Köyü216 ada 1 parsel sayılı taşınmazın,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Yolaltı Köyü 216 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 6069,75 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı ve 256,00 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı,

Esas No: 2023/203

Dava konusu Bayburt İli Demirözü İlçesi Çiftetaş köyü 1817 ada 2 parsel ve 1817 ada 2 parsel sayılı taşınmazların,

Dava konusu Bayburt İli Demirözü İlçesi Çiftetaş Köyü 1817 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 5045,93 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı, 1817 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 9916,56 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı ve 324,00 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı,

Esas No: 2023/205

Dava konusu Bayburt İli Demirözü İlçesi Çiftetaş Köyü 1816 ada 4 parsel sayılı taşınmazın,

Dava konusu Bayburt İli Demirözü İlçesi Çiftetaş Köyü 1816 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 3883,00 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı ve 261,65 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı,

Esas No: 2023/207

Dava konusu Bayburt İli Demirözü İlçesi Çiftetaş Köyü 1816 ada 1 parsel sayılı taşınmazın,

Dava konusu Bayburt İli Demirözü İlçesi Çiftetaş Köyü 1816 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 2282,45 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı, 1816 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 5305,49 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/209

Dava konusu Bayburt İli Demirözü İlçesi Çiftetaş Köyü 1818 ada 1 parsel sayılı ve 1809 ada 4 parsel sayılı taşınmazların,

Dava konusu Bayburt İli Demirözü İlçesi Çiftetaş Köyü 1818 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 13610,95 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı ve 361,00 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı, 1809 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 4164,34 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı,

Esas No: 2023/211

Dava konusu Bayburt İli Demirözü İlçesi Çiftetaş Köyü 1810 ada 1 parsel sayılı taşınmazın,

Dava konusu Bayburt İli Demirözü İlçesi Çiftetaş Köyü 1810 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 1412,99 m2'lik kısmı üzerinde irtifak hakkı,

Esas No: 2023/213

Dava konusu Bayburt İli Demirözü İlçesi Çiftetaş Köyü 1809 ada 3 parsel sayılı taşınmazın,

Dava konusu Bayburt İli Demirözü İlçesi Çiftetaş Köyü 1809 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 903,82 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,