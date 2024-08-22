T.C. Bayburt Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2024 / 00:01

T.C.

BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı DSİ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında; Bayburt merkez ve köylerinde bulunan taşınmazların maliki olan davalılar;

2023/399 Esas; Senem Fındık, Seher Rasgele, Saide Fındık

2023/433 Esas; İsabet Salman, Esra Havuz, Tuğba Salman, Ahmet Özen, Muhammed Ali Özen, Süzember Özen, Özlem Özoğul

2023/379 Esas; Altun Yurtsever

2023/395 Esas; Mustafa Karakelle, Sultan Karakelle, Orhan Aydoğdu, İlhan Aydoğdu, Bülent Aydoğdu, Sevilay Bayanser, Servet Karakelle, Fadime Karakelle, Hacer Köroğlu, Fatoş Kanal, Mansur Uslu

2023/389 Esas; Zeynep Narin, Cemil Deligöz

2023/387 Esas; Davalılar Saadet Kalkan, Celal Kalkan, Cihan Güçlü, Saadet Güler, Güler kalkan, Mikayil Kalkan, Adem Kalkan

tebligat yapılamadığından, ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dosyasında duruşması 11/09/2024 günü saat 10:15'e bırakılmış olup, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi, bilirkişi raporu ile duruşma tutanağının tebliğ edilmiş sayılacağı, ayrıca tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idare yargıda iptal ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, süresinde dava açılmadığı veya yürütmenin durdurulması davası alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin devam edeceği ve tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde varsa cevaplarını ibraz etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur.

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