T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/451 Esas

DAVALILAR : BÜNYAMİN GÖKHAN BEKMEZCİ

ÖZKAN YAŞAR BEKMEZCİ

SERMİN BULUNMAZ

Davacı TEİAŞ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Bayburt merkez ve köylerinde bulunan taşınmazların maliki olan davalı Bünyamin Gökhan Bekmezci, Özkan Yaşar Bekmezci ve Sermin Bulunmaz'a tebligat yapılamadığından, ilanen tebliğine karar verilmiştir.

2022/451 esas numaraları dava dosyasında duruşması 25/10/2023 günü saat 11:55'e bırakılmış olup, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi, bilirkişi raporu ile duruşma tutanağının tebliğ edilmiş sayılacağı, ayrıca tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idare yargıda iptal ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, süresinde dava açılmadığı veya yürütmenin durdurulması davası alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin devam edeceği ve tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde varsa cevaplarını ibraz etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur.