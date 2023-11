T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayın Tarihi: 10 Kasım 2023



Davacı DSİ tarafından mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası nedeniyle;

a)Davacı DSİ tarafından aşağıda isimleri yazılı davalılar hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasının açıldığı;

b)Dava konusu Bayburt ili sınırları ile ilgili olarak, ilgililerin taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize bildirilmelerinin gerektiği;

c)İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı, idari yargıda iptal ve idari yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, bu davalarda husumetin DSİ'ye yöneltilmesi gerektiği;

d)Süresi içinde İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği;

e)Kamulaştırma bedelinin Türkiye Vakıflar Bankası A.A.O. Bayburt Şubesine yatırılacağı;

f)Mahkememize ait aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşmasının 21/11/2023 günü saat 14:10'a bırakıldığı hususu ilan olunur.

g)Mahkeme esas numarası, Kamulaştıracak taşınmaz malların tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevki pafta, ada parsel numarası vasfi, yüz ölümü;

Esas No: 2023/358

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Akşar köyü 194 ada 3 parsel D: 29, m'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G+G1: 57,99 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/360

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Akşar köyü 115 ada 56 parsel D: 260,76 , m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G+G1: 521,60 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/362

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Akşar köyü 121 ada 7 parsel D: 144,76 , m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G+G1: 289,52 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/364

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Akşar köyü 193 ada 14 parsel D: 11,12, m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G+G1: 15,05 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Akşar köyü 193 ada 4 parselD: 119,65 , m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G+G1: 179,77 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Akşar köyü 194 ada 7 parselD: 30,37 , m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G+G1: 61,21 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/366

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Kavacık köyü 101 ada 34 parsel taşınmazın 6946,29 m2'lik kısmı üzerinde

Esas No: 2023/368

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Akşar köyü 190 ada 2 parsel D: 32,01, m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G: 54,95 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/370

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Gümüşsu köyü 170 ada 16 parsel b: 4577,20, m2'lik kısmı üzerinde

Esas No: 2023/372

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Akşar köyü 194 ada 9 parsel D: 29,06, m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G+G1: 59,20 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/374

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Akşar köyü 122 ada 19 parsel b: 689,47 m2'lik kısmı, 122 ada 18 parsel D+d1: 289,47 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G+G1+G2 : 398,73 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/376

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Akşar köyü 110 ada 76 parselin b:151,81 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet, 110 ada 77 parselde D: 55,91 m2'lik kısımda daimi irtifak G: 52,57 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/378

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Uğrak köyü 159 ada 12 parsel b1: 468,42 m2 ve 159 ada 13 parselde b2: 2605,07 m2 mülkiyet kamulaştırması ile 159 ada 11 parsel 27,65 m2 daimi irtifak ve 110,60 m2 geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/380

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Akşar köyü 121 ada 6 parsel D: 141,35 , m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G+G1: 282,70 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/382

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Akşar köyü 119 ada 13 parsel D: 131,87 , m'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G+G1: 263,88 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/384

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Akşar köyü 193 ada 2 parsel D: 111,15, m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G: 93,09 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/386

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Akşar köyü 137 ada 1 parsel D: 175,27 , m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G+G1+G2: 260,90 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/388

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Gümüşsu köyü 170 ada 48 parselin tamamı b1: 2492,69 m2'lik taşınmaz

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Gümüşsu köyü 170 ada 49 parselin tamamı b1: 4737,78 m2lik taşınmaz

Esas No: 2023/390

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Akşar köyü 194 ada 8 parsel D: 195,34 , m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G+G1: 389,02m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/392

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Sarımeşe köyü 103 ada 70 parsel b:5059,59 m2'lik taşınmaz

Esas No: 2023/394

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Akşar köyü 118 ada 13 parsel b: 268,00 m2'lik taşınmaz

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Akşar köyü 118 ada 14 parsel D: 123,00 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G: 132,23 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Akşar köyü 117 ada 2 parsel D: 132,80 , m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G+G1: 265,61 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/396

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Akşar köyü 194 ada 14 parsel D: 147,80 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G+G1: 295,60 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/398

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Kozluk köyü 136 ada 3 parselb: 979,71 m2'lik taşınmaz

Esas No: 2023/400

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Salkımsu köyü 130 ada 7 parselin tamamı b: 1248,21 m2'lik taşınmaz

Esas No: 2023/402

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Salkımsu köyü 131 ada 34 parselin tamamı b1: 6689,42 m2'lik taşınmaz

Esas No: 2023/404

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Akşar köyü 106 ada 8 parsel b:152,49 m2'lik taşınmaz

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Akşar köyü 106 ada 9 parsel D: 59,48 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G:58,76 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/406

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Akşar köyü 117 ada 1 parsel D: 153,07 , m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G+G1: 306,15 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/408

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Kozluk köyü 136 ada 4 parsel b: 3295,94 m2'lik taşınmaz

Esas No: 2023/410

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Sarımeşe köyü 103 ada 71 parsel b:874,35 m2'lik taşınmaz

Esas No: 2023/412

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Sarımeşe köyü 103 ada 33 parsel b:999,96 m2'lik taşınmaz

Esas No: 2023/414

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Kavacık köyü 146 ada 10 parsel b:3314,00 m2'lik taşınmaz

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Kavacık köyü 146 ada 11 parsel b2: 254,47 m2'lik taşınmaz

Esas No: 2023/416

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Sarımeşe köyü 104 ada 151 parsel b: 2600,25 m2'lik taşınmaz

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Sarımeşe köyü 104 ada 19 parsel b: 5400,22 m2'lik taşınmaz

Esas No: 2023/418

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Gümüşsu köyü 170 ada 46 parsel b1: 11422,22 m2'lik taşınmaz

Esas No: 2023/420

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Salkımsu köyü 131 ada 28 parselin tamamı b1:14826,57 m2'lik taşınmaz

Esas No: 2023/422

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Uğrak köyü 149 ada 41 parsel b1: 2304,12 m' ve b2:1430,41 m'lik taşınmaz

Esas No: 2023/424

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Uğrak köyü 149 ada 93 parsel b1:432,21 m2'lik taşınmaz

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Uğrak köyü 149 ada 94 parsel b2: 735,94 m2'lik taşınmaz

Esas No: 2023/426

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Salkımsu köyü 128 ada 11 parsel b: 1910,04 m2'lik taşınmaz

Esas No: 2023/428

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Sarımeşe köyü 103 ada 31 parsel b: 915,03 m2'lik taşınmaz

Esas No: 2023/430

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Sarımeşe köyü 103 ada 22 parsel b:6770,60 m2'lik taşınmaz

Esas No: 2023/432

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Kozluk köyü 136 ada 12 parsel b: 1731,13 m2'lik taşınmaz

Esas No: 2023/434

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Sarımeşe köyü 103 ada 39 parsel b: 3488,28 m2'lik taşınmaz

Esas No: 2023/436

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Sarımeşe köyü 103 ada 37 parsel b: 3049,88 m2'lik taşınmaz

Esas No: 2023/438

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Sarımeşe köyü 104 ada 21 parsel b:615,24 m2'lik taşınmaz

Esas No: 2023/440

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Sarımeşe köyü103 ada 65 parsel b: 860,11 m2'lik taşınmaz

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Sarımeşe köyü103 ada 66 parselb1: 935,88 m2'lik taşınmaz