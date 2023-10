T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı DSİ tarafından mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası nedeniyle;

a)Davacı DSİ tarafından aşağıda isimleri yazılı davalılar hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasının açıldığı;

b)Dava konusu Bayburt ili sınırları ile ilgili olarak, ilgililerin taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize bildirilmelerinin gerektiği;

c)İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı, idari yargıda iptal ve idari yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, bu davalarda husumetin DSİ'ye yöneltilmesi gerektiği;

d)Süresi içinde İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği;

e)Kamulaştırma bedelinin Türkiye Vakıflar Bankası A.A.O. Bayburt Şubesine yatırılacağı;

f)Mahkememize ait aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşmasının 24/10/2023 günü saat 10:00'a bırakıldığı hususu ilan olunur.

g)Mahkeme esas numarası, Kamulaştıracak taşınmaz malların tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevki pafta, ada parsel numarası vasfi, yüz ölümü;

Esas No: 2023/359

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi, Akşar Köyü 194 ada 5 parsel sayılı taşınmazın, D:55,02 m2 'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G+G1:110,04 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/361

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi, Akşar Köyü 121 ada 1 parsel sayılı taşınmazın, D:186,15 m2 'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G+G1+G2+G3:379,48 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/363

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi, Akşar Köyü 190 ada 1 parsel sayılı taşınmazın, D:32,43 m2 'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G:73,67 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/365

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi, Uğrak Köyü 159 ada 2 parsel ifraz 159 ada 8 parsel sayılı taşınmazın, b1:158,73 m2, 159 ada 9 parsel b2:470,95 m2, 159 ada 10 parsel b3:3295,95 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak,

Esas No: 2023/367

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi, Akşar Köyü 114 ada 54 parsel sayılı taşınmazın, D:144,30 m2 'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G+G1:285,40 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/369

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi, Akşar Köyü 115 ada 57 parsel sayılı taşınmazın, D:145,89 m2 'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G+G1:291,77 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/371

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi, Akşar Köyü 194 ada 12 parsel sayılı taşınmazın, D:208,27 m2 'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G+G1:427,61 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/373

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi, Akşar Köyü 193 ada 3 parsel sayılı taşınmazın, D:129,78 m2 'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G:133,34 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/375

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi, Akşar Köyü 194 ada 15 parsel sayılı taşınmazın, D:95,93 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G+G1:191,64 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/377

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi, Uğrak Köyü 159 ada 6 parsel sayılı taşınmazın, b:2684,76 m2 'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/379

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi, Uğrak Köyü 159 ada 4 parsel ifraz 159 ada 15 parsel sayılı taşınmazın, b:26672,07 m2 'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, 159 ada 14 parsel sayılı taşınmazın 52,97 m2 daimi irtifak ve 211,87 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/381

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi, Akşar Köyü 121 ada 4 parsel sayılı taşınmazın, D:117,10 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G+G1:234,17 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/383

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi, Akşar Köyü 121 ada 5 parsel sayılı taşınmazın, D:356,67 m2 'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G+G1+G2:701,33 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/385

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi, Akşar Köyü 106 ada 3 parsel ifraz 106 ada 11 parsel sayılı taşınmazın, b:129,22 m2 'lik kısmı üzerinde daimi irtifak,106 ada 12 parsel sayılı taşınmazın D:53,32 m2''lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G:52,49 m2'lik geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/387

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi, Salkımsu Köyü 130 ada 3 parsel sayılı ifraz sonucu 130 ada 9 parselin tamamı b:33141,80 m2'lik kısmı, 130 ada 8 parselin tamamı a:276,99 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/389

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi, Gümüşsu Köyü 170 ada 13 parsel sayılı ifraz 170 ada 51 parselsayılı taşınmazın, tamamı b:3020,12 m2'lik taşınmaz ile 170 ada 50 parselin tamamı a.373,97 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/391

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi, Akşar Köyü 193 ada 1 parsel sayılı ifraz taşınmazın, D:96,83 m2 'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G:88,31 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/393

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi, Sarımeşe Köyü 525 parsel ifraz 104 ada 20 parsel sayılı taşınmazın, b.664,29 m2 'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/395

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi, Akşar Köyü 118 ada 8 parsel sayılı ifraz 118 ada 16 parsel taşınmazın, b.464,38 m2 'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, 118 ada 17 parsel D:179,38 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G:175,74 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/397

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi, Akşar Köyü 108 ada 13 parsel sayılı ifraz 108 ada 28 parsel sayılı taşınmazın, b.23,04 m2 'lik kısmı üzerinde daimi irtifak,

Esas No: 2023/399

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi, Akşar Köyü 194 ada 2 parsel sayılı taşınmazın, D:116,84 m2 'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G+G1:233,95 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/401

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi, Uluçayır Köyü 206 ada 128 parsel sayılı ifraz sonucu 206 ada 138 parsel sayılı taşınmazın, b1:43,57 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı, 206 ada 137 parsel sayılı taşınmazın b2:87,29 m2'lik taşınmazın mülkiyet hakkı,

Esas No: 2023/403

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi, Akşar Köyü 121 ada 1 parsel sayılı taşınmazın, D:91,81 m2 'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G+G1:183,61m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/405

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi, Akşar Köyü 115 ada 61 parsel sayılı taşınmazın, D:3,85 m2 'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G+G1:39,69m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi, Akşar Köyü 121 ada 8 parsel sayılı taşınmazın, D:92,11 m2 'lik kısmı üzerinde daimi irtifak, G+G1:184,23 m2'lik kısmı üzerinde geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/407

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi, Akşar Köyü 110 ada 66 parselde kayıtlıyken, ifrazı sonucu 110 ada, 73 parselde kayıtlı taşınmazda b177,83 m2 mülkiyet kamulaştırması ile 110 da 74 parselde kayıtlı taşınmazda D: 59:47 m2 irtifak kamulaştırması ve G: 52,82 m2, geçici irtifak kamulaştırması,

Esas No: 2023/409

Dava konusu Bayburt İli Merkez, Sarımeşe Köyü 472 parselde kayıtlıyken yenileme sonucu 103 ada 34 parsel sayılı taşınmazda b:900,23 m2mülkiyet hakkı,

Esas No: 2023/411

Dava konusu Bayburt İli Merkez, Sarımeşe Köyü 479 parselde kayıtlıyken yenileme sonucu 103 ada 25 parsel sayılı taşınmazda b:2422,11 m2mülkiyet hakkı,

Esas No: 2023/413

Dava konusu Bayburt İli Merkez, Akşar Köyü 115 ada 4parselde kayıtlıyken yenileme sonucu 115 ada 76 parsel sayılı taşınmazda b:277,96 m2mülkiyet hakkı, 115 ada 75 parsel D:140,32 m2'lik daimi irtifak, G:150,39 m2'lik geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/415

Dava konusu Bayburt İli Merkez, Akşar Köyü 100 ada 68 parselde kayıtlıyken yenileme sonucu 110 ada 79 parsel sayılı taşınmazda b:90,08 m2mülkiyet hakkı,110 ada 78 parsel sayılı taşınmazda D:94,59 m2'lik kısmı daimi irtifak ve G:95,30 m2'lik geçici irtifak hakkı,

Esas No: 2023/417

Dava konusu Bayburt İli Merkez, Sarımeşe Köyü 466 parselde kayıtlıyken yenileme sonucu 103 ada 38 parsel sayılı taşınmazda b:4550,10 m2mülkiyet hakkı,

Esas No: 2023/419

Dava konusu Bayburt İli Merkez, Uluçayır Köyü 209 ada 24 parselde kayıtlıyken yenileme sonucu 209 ada 26 parsel sayılı taşınmazda b:1071,74 m2'lik mülkiyet hakkı,

Esas No: 2023/421

Dava konusu Bayburt İli Merkez, Kavacık Köyü 84 parselde kayıtlıyken yenileme sonucu 101 ada 7 parsel sayılı taşınmazda 10960,89 m2mülkiyet hakkı, 105 parselde kayıtlıyken yenileme sonucu 103 ada 31 parselde 13994,07 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı,

Esas No: 2023/423

Dava konusu Bayburt İli Merkez, UğrakKöyü 149 ada 39 parselde kayıtlıyken yenileme sonucu 149 ada 95 parsel sayılı taşınmazda b:885,60 m2mülkiyet hakkı,

Esas No: 2023/425

Dava konusu Bayburt İli Merkez, Uğrak Köyü 149 ada 81 parsel b1.b2 parsel olan b1:146,58 m2 ve b2:606,95 m2'lik mülkiyet hakkı,

Esas No: 2023/427

Dava konusu Bayburt İli Merkez, Salkımsu Köyü 129 ada 2 parselde kayıtlıyken yenileme sonucu 129 ada 6 parsel sayılı taşınmazda b:2412,62 m2'lik mülkiyet hakkı,

Esas No: 2023/429

Dava konusu Bayburt İli Merkez, Sarımeşe Köyü 475 parselde kayıtlıyken yenileme sonucu 103 ada 32 parsel sayılı taşınmazda b:1800,15 m2mülkiyet hakkı,

Esas No: 2023/431

Dava konusu Bayburt İli Merkez, Kozluk Köyü 146 parselde kayıtlıyken yenileme sonucu 136 ada 15 parsel sayılı taşınmazda b:8697,45 m2mülkiyet hakkı,

Esas No: 2023/433

Dava konusu Bayburt İli Merkez, Kozluk Köyü 150 parselde kayıtlıyken yenileme sonucu 135 ada 1 parsel sayılı taşınmazda a:2054,49 m2'lik mülkiyet hakkı,135 ada 2 parsel kayıtlı taşınmazda b:2429,56 m2'lik mülkiyet hakkı,

Esas No: 2023/435

Dava konusu Bayburt İli Merkez, Sarımeşe Köyü 477 parselde kayıtlıyken yenileme sonucu 103 ada 28 parsel sayılı taşınmazda b:1399,86 m2mülkiyet hakkı,

Esas No: 2023/437

Dava konusu Bayburt İli Merkez, Sarımeşe Köyü 632 parselde kayıtlıyken yenileme sonucu 104 ada 183 parsel sayılı taşınmazda b:687,55 m2mülkiyet hakkı,

Esas No: 2023/439

Dava konusu Bayburt İli Merkez, Sarımeşe Köyü 528 parselde kayıtlıyken yenileme sonucu 104 ada 22 parsel sayılı taşınmazda b:4649,57 m2mülkiyet hakkı,