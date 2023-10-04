T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/441 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İZMİR/BERGAMA
MEVKİİ : Kızıltepe
ADA NO : 128
PARSEL NO : 5
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 454,38 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AHMET ALİ KOÇ-25805060714 -
2- EMİNE BOZ-26705030722 -
3- FATMA BALABAN-25136083086 -
4- HALİL İBRAHİM KOÇ-25769061994 -
5- HİKMET KOÇ-25772061820 -
6- MUSTAFA KOÇ-25811060586 -
7- RİZA KOÇ-25775061766 -
8- ÜNAL KOÇ-25760062266 -
9- ZAHİDE KOÇ-25790061246 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/441 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07/09/2023
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|BASIN NO: ILN01902305