T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/441 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İZMİR/BERGAMA

MEVKİİ : Kızıltepe

ADA NO : 128

PARSEL NO : 5

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 454,38 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AHMET ALİ KOÇ-25805060714 -

2- EMİNE BOZ-26705030722 -

3- FATMA BALABAN-25136083086 -

4- HALİL İBRAHİM KOÇ-25769061994 -

5- HİKMET KOÇ-25772061820 -

6- MUSTAFA KOÇ-25811060586 -

7- RİZA KOÇ-25775061766 -

8- ÜNAL KOÇ-25760062266 -

9- ZAHİDE KOÇ-25790061246 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/441 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07/09/2023