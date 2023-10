T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 06 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/452 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İZMİR/BERGAMA

MEVKİİ : Kaşıkçı Mahallesi

ADA NO : 119

PARSEL NO : 2

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 387,64 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : : 1- ALAİTTİN TOKAT-42862491466 -

2- FATMA YALÇINTAŞ-35008753214 -

3- FATMA YALÇINTAŞ-34999753548 -

4- İSA YALÇINTAŞ-35002753432 -

5- MEDİNE KARAKOÇ-34261778132 -

6- MEDİNE KOYUTAŞ-24992087832 -

7- MEHMET TOKAT-24776095022 -

8- MERZİ TAŞBOĞAZ-25085084776 -

9- MUSTAFA YALÇINTAŞ-34603766780 -

10- MÜNEVVER TOKAT-24764095478 -

11- NURAY SALUCU-19160281570 -

12- SÜLEYMAN YALÇINTAŞ-35005753378 -

13- YUSUF TOKAT-24761095532 -

14- ZEKİYE TOKAT-42865491302 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/452 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 08/09/2023