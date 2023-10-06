T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/452 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İZMİR/BERGAMA
MEVKİİ : Kaşıkçı Mahallesi
ADA NO : 119
PARSEL NO : 2
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 387,64 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : : 1- ALAİTTİN TOKAT-42862491466 -
2- FATMA YALÇINTAŞ-35008753214 -
3- FATMA YALÇINTAŞ-34999753548 -
4- İSA YALÇINTAŞ-35002753432 -
5- MEDİNE KARAKOÇ-34261778132 -
6- MEDİNE KOYUTAŞ-24992087832 -
7- MEHMET TOKAT-24776095022 -
8- MERZİ TAŞBOĞAZ-25085084776 -
9- MUSTAFA YALÇINTAŞ-34603766780 -
10- MÜNEVVER TOKAT-24764095478 -
11- NURAY SALUCU-19160281570 -
12- SÜLEYMAN YALÇINTAŞ-35005753378 -
13- YUSUF TOKAT-24761095532 -
14- ZEKİYE TOKAT-42865491302 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/452 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 08/09/2023
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|BASIN NO: ILN01903184