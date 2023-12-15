T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 15 Aralık 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/379 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, BERGAMA İLÇESİ, ÖRLEMİŞ MAH.

ADA NO : 142

PARSEL NO : 59

YÜZÖLÇÜMÜ : 30.829,52

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- MEHMET TURCAN-39121616920 -

2- ÖZCAN TURCAN-39142616282 -

3- RAHİME TURCAN-39154615846 -

4- ZEYNEP ŞAHBAZ-39136616410 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/379 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/12/2023