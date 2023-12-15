T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2023/379 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, BERGAMA İLÇESİ, ÖRLEMİŞ MAH.
ADA NO : 142
PARSEL NO : 59
YÜZÖLÇÜMÜ : 30.829,52
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- MEHMET TURCAN-39121616920 -
2- ÖZCAN TURCAN-39142616282 -
3- RAHİME TURCAN-39154615846 -
4- ZEYNEP ŞAHBAZ-39136616410 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/379 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/12/2023
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|BASIN NO: ILN01950100