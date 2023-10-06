T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2023/455 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İZMİR, BERGAMA , KOYUNELİ MAH.
ADA NO : 146
PARSEL NO : 5
MALİKİN ADI VE SOYADI : AYŞE ÇORAK- HÜSEYİN ÇORAK-23729129982 - KEVSER DEĞİRMENCİ- NAZİRE UYAR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/455 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/09/2023
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|BASIN NO: ILN01902804