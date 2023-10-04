T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/443 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir, Bergama, Kızıltepe Mah.
MEVKİİ : -
PAFTA NO : -
ADA NO : 128
PARSEL NO : 8
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 326,63
MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET ALİ KOÇ, EMİNE BOZ, FATMA BALABAN, HALİL İBRAHİM KOÇ, HİKMET KOÇ, MUSTAFA KOÇ, RİZA KOÇ, ÜNAL KOÇ, ZAHİDE KOÇ.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/443 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/09/2023
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|BASIN NO: ILN01902277