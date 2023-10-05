T.C. BERGAMA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Sayı: 2023/1307
Esas: 13/09/2023
İLANİZMİR ili, BERGAMA ilçesi, KAŞIKÇI mah/köy, 108 Cilt, 63 Aile sıra no, 97 sırada nüfusa kayıtlı, MUSA ve AYŞEN oğlu/kızı, 28/07/1993 doğumlu, 36091717824 TC kimlik numaralı MUSTAFA ÖZTÜRK'ün gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olmakla M.K'nın 33. Maddesi uyarınca gaipliğine karar verilmesi istenilen yukarıdaki kişi hakkında bilgisi olanların ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 6 aylık süre içerisinde mahkememize başvurmalarının gerektiği ilan olunur.
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01902584