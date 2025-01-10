T.C. Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 10 Ocak 2025 / 00:01

T.C. BEYKOZ 1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/1198 Esas

DAVALI : ÜMÜT KIZILASLAN - 22546031812

Davacı , MARYAM KIZILASLAN ile Davalı , ÜMÜT KIZILASLAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı Ümüt KIZILASLAN'ın açık adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya ilan yolu ile tebliğ edilmesi uygun görülmüştür.

Davacı vekilinin Mahkememize verdiği 20/02/2024 tarihli dava dilekçesi ile davalı tarafın müvekkilini hiçbir sebep yokken terk ettiğini, müvekkilinin, davalı eşini yaklaşık 14 yıldır görmediğini, kendisinden haber de almadığını, tarafların evlilik birliğinin davalı kocanın kusurlu davranışlarından kaynaklanan nedenlerle temelinden sarsılmış olduğunu, bu nedenle davalarının kabulü ile tarafların boşanmalarına, müvekkilinin boşandıktan sonra da davalının soyadı olan "KIZILASLAN" soyadı kullanımına devam etmesine, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini beyan ve talep etmiştir.

Davalının bu tebligatın gazetede yayınlanmasından YEDİ GÜN sonra dava dilekçesi ve tensip tutanağını tebellüğ etmiş sayılacağı, tebligat tarihinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK 128.maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakâların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ihtarıyla Davalı ÜMÜT KIZILASLAN'a İLANEN tebliğ OLUNUR. İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.