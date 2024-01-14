T.C. BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2012/619 Esas
DAVACI : ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İLANEN TEBLİGAT
YAPILACAK DAVALILAR :
1.BİRGÜL ADİTATAR
2-ERHAN AYKUT ADİTATAR
3-HAKAN GÖKTÜRK
4-İLKER KIR
5-MUSTAFA YILMAZ
6-ŞEVKİ KÖSE
7-ŞEYMANUR ADİTATAR
8-SERDAR ADİTATAR
9-AYDIN AZAP
10-ELVİDE TURAL
11-EMİNE ORDU
12-HALİSE KEÇİCİ
13-HANİFE GÜNTEKİN
14-İSMAİL DEMİROL
15-RABİA TÜRKER
16-YUSUF KEÇİCİ
17-EROL KAYA
18-HASAN KABA
Davacı tarafından aleyhinize açılan Davaya konu Beykoz Ortaçeşme Mah. Virançeşme mevkii 71 Pafta, 487 Ada 7 nolu parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup belirtilen adresinize tebligat yapılamamıştır, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 22/10/2024 günü saat: 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01967024