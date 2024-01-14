T.C. BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 14 Ocak 2024 / 00:01

ESAS NO : 2012/619 Esas

DAVACI : ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLANEN TEBLİGAT

YAPILACAK DAVALILAR :

1.BİRGÜL ADİTATAR

2-ERHAN AYKUT ADİTATAR

3-HAKAN GÖKTÜRK

4-İLKER KIR

5-MUSTAFA YILMAZ

6-ŞEVKİ KÖSE

7-ŞEYMANUR ADİTATAR

8-SERDAR ADİTATAR

9-AYDIN AZAP

10-ELVİDE TURAL

11-EMİNE ORDU

12-HALİSE KEÇİCİ

13-HANİFE GÜNTEKİN

14-İSMAİL DEMİROL

15-RABİA TÜRKER

16-YUSUF KEÇİCİ

17-EROL KAYA

18-HASAN KABA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Davaya konu Beykoz Ortaçeşme Mah. Virançeşme mevkii 71 Pafta, 487 Ada 7 nolu parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup belirtilen adresinize tebligat yapılamamıştır, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 22/10/2024 günü saat: 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.