T.C.BEYKOZ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 15 Temmuz 2023 / 00:01

Örnek No:55*

2022/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Özellikleri : İstanbul İl, Beykoz İlçe, ANADOLUFENERİ Mahalle/Köy, 375 Parsel, İstanbul Büyükşehír Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü E-74796371-310.01.03/5833 sayılı imar durumu yazısında, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Anadolu Feneri Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 375parsel sayılı yer;24.02.1984 onanlı,1/1000 Ölçekli Boğaziçi Gerigörünüm Bölgesi Uygulama Imar Planı'nda öngörünüm bölgesinde kısmen konut alanında kısmen de yolda kalmaktadır. 2960 sayılı yasanın geçici 4. Maddesi uyarınca konut kullanımına ayrılmış ancak yapı yapılmamış yerlerde yeşil alan statüsü uygulanır. Diğer hususlarda onanlı plan hükümlerine uyulacaktır. Denilmektedir Güncel imar durumuna yönelik Boğaziçi İmar Müdürlüğü nden edinilen şifahi bilgiyle teyit sağlanmıştır. Konu taşınmaz, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Anadolu Feneri Mahallesi, Adatepe Çıkmazı Sokak, 4 kapı nolu binadır. Konu taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle konut amaçlı olarak kullanılan bahçeli 1-2katlı yapılar mevcuttur. Yapılaşmanın orta yoğunlukta olduğu aynı zamanda düzensiz bir yapılaşmanın olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, Kara toplu taşıma araçlarına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır.Konu taşınmaz, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Anadolu Feneri Mahallesi, Adatepe Çıkmazı Sokak, 4 kapı nolu binadır. Parsel geometrik olarak yamuk dörtgen şeklinde olup topografik olarak düz bir yapıya sahiptir. Parsel üzerinde,Zemin + 2 normal + teras katlı bina inşa edilmiştir. Bina yaklaşık 69 m²inşaat alanlıdır.Binanın zemin katı 15 m², diğer katlar 18 m² kullanım alanlıdır. 18 m² alanlı teras kat mevcuttur. Keşif günü kapıyı açan olmadığından içerisi görülememiştir. Dışardan yapılan incelemelere göre yapının üst katından deniz manzaralı olduğu tespit edilmiştir.

Kıymeti : 1.250.000,00 TLKDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 12:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2023 - 12:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2023 - 12:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2023 - 12:29

10/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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