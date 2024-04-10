T.C. BEYPAZARI SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 10 Nisan 2024 / 00:01



Sayı : 2023/208 Esas

AYSUN EKİNCİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen AYDIN EKİNCİ hakkında 01/06/2012 tarihinden sonraki tarihlerde kendisini görenler ve malumat sahibi olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu TMK 'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.GAİP TC KİMLİK NO : 40147874690

ADI SOYADI : AYDIN EKİNCİ

BABA ADI : HADİ

ANA ADI : ŞEMSİ

DOĞUM TARİHİ : 06/01/1980

DOĞUM YERİ : KARALANİ