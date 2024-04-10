T.C. BEYPAZARI SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Sayı : 2023/208 Esas
AYSUN EKİNCİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen AYDIN EKİNCİ hakkında 01/06/2012 tarihinden sonraki tarihlerde kendisini görenler ve malumat sahibi olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu TMK 'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.GAİP TC KİMLİK NO : 40147874690
ADI SOYADI : AYDIN EKİNCİ
BABA ADI : HADİ
ANA ADI : ŞEMSİ
DOĞUM TARİHİ : 06/01/1980
DOĞUM YERİ : KARALANİ
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|BASIN NO: ILN01905189