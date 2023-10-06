T.C. BİLECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayın Tarihi: 06 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/478 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :

Bilecik, Merkez İlçe, Dereşemsettin Köyü Sık Dikmelik Mevkii 177 ada 10 no' lu parseldeki 6260,18 m2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmaz,

Bilecik, Merkez İlçe, Dereşemsettin Köyü Yakayamaç Mevkii 179 ada 54 no'lu

parseldeki 4203,95 m2 yüzölçümlü tarlavasfındaki taşınmaz,

Bilecik,Merkez İlçe, Dereşemsettin Köyü Kaçbelli Mevkii 187 ada46 no' lu parseldeki 2238,27 m2

yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmaz MALİKLERİN ADI VE SOYADI : 1- AYSUN AKBAYRAK-28456247558 -

2- FATMA SEVİM-29053228056 -

3- MEHMET EMİN AKBAYRAK-28495246246 -

4- NECİLE IŞIK-28579243482 -

5- NİGAR ÇOBAN-11905799180 -

6- NURHAN AKBAYRAK-28462247320 -

7- YAŞAR KARAÇOBAN-30790169724 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Bilecik 3. Organize Sanayi Adına Bilecik İl Özel İdaresi

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Genel Müdürlüğü'nün 12/10/2018 tarih ve 4049 sayılı yazısı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Davacı Bilecik İl Özel İdaresi vekili tarafından, yukarıda ili, ilçesi, mahallesi, mevkii, parsel numarası, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özel bilgileri belirtilen taşınmazın kurumca alınan kamulaştırma kararına göre kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27. ve diğer maddeleri gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır.

İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabilecek,husumeti davacı Bilecik 3. Organize Sanayi Bölgesine yöneltilecektir.

30 gün içinde İdari Yargıda İptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz davacı Bilecik 3. Organize Sanayi Bölgesiadına tescil edilecektir.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

MahkememizinyukarıdakiEsas sayılı dava dosyasının duruşma günü 23/02/2024 günü, saat 10:00'dur.

İlgililerine 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur.03/10/2023