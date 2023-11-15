T.C. BİLECİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Yayın Tarihi: 15 Kasım 2023 / 00:01



ESAS NO : 2022/178 Esas

KARAR NO : 2023/419

Davacı : TEVHİDE K. YILDIRIM

Davalı : OĞUZHAN K. YILDIRIM

DavacıTEVHİDE K. YILDIRIM iledavalı OĞUZHAN K. YILDIRIM arasındaki boşanma davası yargılaması sırasında tüm aramalara rağmen davalı OĞUZHAN K. YILDIRIM'ın tebligata yarar açık adresi tespit edilememiş ve mahkememizce verilenkararın, ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Mahkememizin 19/10/2023tarih, 2020/178 Esas- 2023/419 Karar sayılı ilamı ile davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına kararverilmiş olup, kararın ilanının tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer Asliye Hukuk Mahkemesineverilecek dilekçe ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/11/2023