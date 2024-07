T.C. Bingöl 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden

24 Temmuz 2024

T.C.BİNGÖL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2023/44

Sn. EDA YILMAZ

Davacı , DERMAN ALİ ARIKAN ile Davalılar , EDA YILMAZ, ORHAN ARIKAN arasında mahkememizde görülmekte olan Babalık (Soybağının Reddi) davası nedeniyle;

Davalı Eda YILMAZ, tarafınıza ihtaratlar içeren tebligatların son kayıtlı adresiniz olan İçmeler Mah. Feki Hasan Caddesi No:135/1 İç Kapı 1 Merkez/ BİNGÖL adresine gönderildiği, adreste bulunmamanız nedeniyle tebligatların iade edildiği, Adres araştırmasından da bir netice alınamadığı ve MERNİS adres bilginizin boş olması nedeniyle tarafınıza tebligat yapılamadığı anlaşılmıştır.

Mahkememizce 06/06/2024 Tarih ve 2023/44 Esas 2024/300 Karar sayılı ilamıyla;

"1-Davanın KABULÜ ile,

-Gaziantep İli, Araban İlçesi, Kale mahallesi/köyü, Cilt No: 2, Hane No: 99, Bsn: 98'de nüfusa kayıtlı 14185741900 T.C kimlik numaralı Derman Ali ARIKAN'ın nüfus kayıtlarında babası olarak görünen Gaziantep İli, Araban İlçesi, Kale mahallesi/köyü, Cilt No: 2, Hane No: 99, Bsn: 22'de nüfusa kayıtlı, Kerim ve Döne'den olma 15/07/1988 Osmaniye doğumlu, 16508068510 T.C kimlik numaralı Orhan ARIKAN'ın baba kaydının İPTALİNE,

2-Karar kesinleştiğinde karardan 2 suretinin Bingöl Nüfus Müdürlüğü'ne GÖNDERİLMESİNE,

3-Dava adli yardımlı olduğundan Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 427,60 TL peşin harç ile 427,60 TL karar harcı olmak üzere toplam 855,20 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye irat kaydına,

4-Davada adli yardım hükümleri uygulandığından suçüstü ödeneğinden karşılanan 17 adet tebligat masrafı 1.247,00 TL, posta masrafı 4.00 TL, ATK rapor ücreti 4.000,00, Basın ilan kurumu ilan ücreti 1.591,200TL olmak üzere toplam 6.842,20 TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye irat kaydına,

5- Karar kesinleştiğinde dosyamız arasında bulunan Bingöl Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/1277 Esas sayılı dava dosyasının iadesine,

6-6100 sayılı HMK md.333 gereğince hüküm kesinleştiğinde davacı tarafça yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının yazı işleri müdürü tarafından yatırana İADESİNE, iade işleminin hesap numarası bildirildiği takdirde hesaba aktarılarak, hesap numarası bildirilmediği takdirde ise masrafı kalan paradan karşılanmak suretiyle PTT vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilerek gerçekleştirilmesine,

7-Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği'nin "İlam ve suretlerin verilmesi, kesinleşme kaydı ile harçların tahsili" başlıklı 58/1 maddesindeki "Hâkimin re'sen harekete geçtiği haller ile kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla taraflardan birinin talebi olmadıkça hüküm tebliğe çıkarılmaz. Taraflardan birinin talebi halinde hükmün bir nüshası makbuz karşılığında talep eden tarafa verilir, bir nüshası da diğer tarafa tebliğe çıkarılır." düzenlemesi gereğince taraflardan biri tarafından talep edilmedikçe hükmün tebliğe çıkarılmayacağının ve kesinleştirme yapılmayacağının ihtarına,

Dair, kayyımın yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesine İstinaf Yasa Yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." ilanen tebliğ olunur

