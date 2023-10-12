T.C. BİNGÖL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 12 Ekim 2023 / 00:01

Sayı : 2023/290 Esas 06/10/2023 Botaş tarafından Kamulaştırması istenen Dava konusu aşağıda bulunduğu yer Ada parsel ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmaz Hazine tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği, açılacak davalarda husumetin Hazineye yöneltilmesi,30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınız belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinde daimi irtifak hakkı mülkiyeti Hazine adına tapuya tescil edilecektir.



Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza T.C. Vakıfbank Bingöl Şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililerin 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.

DOSYA NO :

KÖY ADA:

PARSEL:

MALİK: 1-2023/290 Esas Kılçadır 135 3 Mahmut BÜKEY

Kamulaştırmayı Yapan İdare :BOTAŞ Açılacak Davada Husumetin Yöneltileceği İdare :BOTAŞ

Bedelin Yatırılacağı Banka : T.C. Vakıfbank Bingöl Şubesi