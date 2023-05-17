T.C. BİNGÖL2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 17 Mayıs 2023 / 00:01

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı :2022/336 Esas - İLAN -

Mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yargılanmasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize yapılan tebligatların iade döndüğü,adres araştırmasından da bir netice alınamadığı anlaşılmakla;

11/05/2023 tarihli duruşmada; Ön incelemenin tamamlandığı görülmekle tahkikata geçilmesine,

7251 sayılı yasanını 16. Maddesiyle değişik HMK 147. Maddesi gereğince tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150. Maddesi saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceğinin davalı tarafa ihtarına,

28/09/2023 Günü saat 09:35'de duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz işbu ilânın yayımlanmasından 7 gün sonra dava dilekçesinin tebliği yerine geçmek üzere meçhul kalan davalı Ramazan YILDIZ( 21*******68 TCKN)'a İLANEN TEBLİĞ olunur.