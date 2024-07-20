T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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İLAN METNİ
Sayı : 2023/658 Esas 17/07/2024
Mahkememiz de görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Meteler Mahallesi'nde bulunan davacı Mehmet Sertdemir tarafından 30-35 yıldır, kullanıldığı iddia edilen Maliye Hazinesi adına idari yoldan tescil edilen 118 Ada, 21 nolu parsel içerisinde yer alan 4.346,96 m2'lik taşınmaz(Ada parsel no: A)tapulama harici taşınmaz;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02064158