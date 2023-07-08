T.C.BİRECİK1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 08 Temmuz 2023 / 10:27

Sayı : 2021/509 Esas

Davacı , NAZİF AKBAŞ ile Davalı , ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Dışlık Mahallesi'nde davacı NAZİF AKBAŞ tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen 25.290,62 m2'lik tapulama harici taşınmaz;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.