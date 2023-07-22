T.C.BİRECİK1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2023 / 00:01

Sayı : 2021/969 Esas

Davacı , MURAT ÇINAR ile Davalı , BİRECİK MALİYE HAZİNESİNE İZAFETEN MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Uğurcuk Mahallesi'nde davacı MURAT ÇINAR tarafından 6 yıldır kullanıldığı iddia edilen 585 parsel içerisinde yer alan A harfi ile gösterilen 52.811,52 m2'lik,B harfi ile gösterilen 11.079,95 m2'lik ve krokide 357 parsel içerisinde A harfi ile gösterilen 20.058,66 m2'lik(Pafta N40.D.06-C) tapulama harici taşınmaz;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersinde başvurmaları ilan olunur.