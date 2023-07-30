T.C.BİRECİK1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 30 Temmuz 2023 / 00:01

Sayı : 2022/960 Esas 11/07/2023

Davacı , SERVET KAYABAŞI ile Davalı , T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Çoğan Mahallesinde davacı Servet Kayabaşı tarafından 40 yıldır kullanıldığı iddia edilen N40-D-22-D paftasında kayıtlı1910 nolu parsel içindeA ile işaretli1393.50 m2, ve 1911 Nolu parsel içinde B harfi ile işaretli 10608.32m2'lik alan taşınmaz Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersinde başvurmaları ilan olunur.

Adres : BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ