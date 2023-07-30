T.C.BİRECİK1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 30 Temmuz 2023 / 00:01

Sayı : 2023/73 Esas

Davacı , BERKEL KIZILKAYA ile Davalı , ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Bentbahçesi Mahallesi'nde davacı BERKEL KIZILKAYA tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen krokide D harfiyle gösterilen 1622.12 m2'lik ve K harfi ile işaretli 4307.85 m2'lik (Pafta no:N40-D-21-D) tapulama harici taşınmaz;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersin de başvurmaları ilan olunur.