T.C.BİRECİK1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 30 Temmuz 2023 / 00:01

Sayı : 2022/959 Esas

Davacı , BEKİR KAYA ile Davalı , ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Çoğan Mahallesi'nde davacı Bekir Kaya tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen 1259 ve 1258 parsel sayılı tapulama harici taşınmaz; Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersinde başvurmaları ilan olunur.

Adres : BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ