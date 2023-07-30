T.C.BİRECİK1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Sayı : 2022/959 Esas
Davacı , BEKİR KAYA ile Davalı , ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Çoğan Mahallesi'nde davacı Bekir Kaya tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen 1259 ve 1258 parsel sayılı tapulama harici taşınmaz; Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersinde başvurmaları ilan olunur.
Adres : BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01869793