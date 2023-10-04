T.C.BİRECİK1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2023 / 00:01

Sayı : 2021/233 Esas

Davacı , KUDRET KABAKULAK ile Davalı , ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Yılmaz Mahallesi'nde davacı KUDRET KABAKULAK tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen A harfi ile belirtilen kuzeyi ve güneyi 584 parsel ve batısı 536 parsel ile çevrili 7940,81 m2likN40-D-16-D paftasında B harfi ile belirtilen doğusu 354 parsel ile kuzeyi, doğusu ve güneyi 586 parsel ile çevrili 1963,93 m2 lik m2'lik N40-D-16-C Paftasındaki E harfi ile belirtilen doğusu , batısı, kuzeyi ve güneyi 585 parsel ile çevrili 13686,66,m2'lik N40-D-16-D paftasında ve Y harfi ile belirtilen doğusu, batısı kuzeyi ve güneyi 585 parsel ile çevrili 32297,60 m2'lik N40-D-16-16-C paftasına kayıtlı tapulama harici taşınmaz;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.