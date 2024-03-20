T.C.BİRECİK1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 20 Mart 2024 / 00:01

Sayı : 2023/141 Esas 15/03/2024

İLAN METNİ

Dava konusuŞanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Çoğan Mahallesinde kain ekli krokide B rumuzu ile gösterilen 5.990,52 m2'lik (Pafta no :N40-O-22A(ED50) taşınmazın Bekir Karaoğlan tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen taşınmaz;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.15/03/2024