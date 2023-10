T.C.BİRECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2019/478 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Aşağı Kuyucak Mahallesi

- 58 nolu parsel içinde ekli krokide E harfi ile gösterilen 5311,08 m2,

-58 nolu parsel içinde ekli krokide G harfi ile gösterilen 8674,20 m2,

-58 nolu parsel içinde ekli krokide C harfi ile gösterilen1986,98 m2,

-62 nolu parsel içinde ekli krokide A harfi ile gösterilen 658,19 m2,

-61 nolu parsel içinde ekli krokide B harfi ile gösterilen 9024,18 m2,

-62 nolu parsel içinde ekli krokide F harfi ile gösterilen 5333,12 m2,

-63 nolu parsel içinde ekli krokide Aharfi ile gösterilen 12141,53 m2,

-64 nolu parsel içinde ekli krokide C harfi ile gösterilen 3830,80 m2,

Tescil harici içinde ekli krokideB harfi ile gösterilen 5138,12 m2 olan taşınmazın ve ayrıca;

Dava konusu Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Akarçay Mahallesi

-339 nolu parsel içinde ekli krokide K harfi ile gösterilen 6359,22 m2, L harfi ile gösterilen 12.129,63 m2,N harfi ile gösterilen 6033,98 m2, Tescil harici bırakılan ve ekli krokideM harfi ile gösterilen 707,93 m2'lik İBRAHİM YAVUZ-TCKN:298*****006 tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen taşınmazlar;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.