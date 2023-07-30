T.C.BİRECİKSULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 30 Temmuz 2023 / 00:01

Sayı :2023/194 Esas Gaip olduğu iddia edilen ŞANLIURFA ili, BİRECİK İlçesi, AYRAN mah/köy, 12 Cilt, 45 Aile Sıra No, 54 Birey Sıra Numaralı, Mehmet ve Nuray oğlu 06/07/1972 doğumlu, 576*****120 T.C Kimlik Numaralı Doğu ŞEN ve Gaip olduğu iddia edilen ŞANLIURFA ili, BİRECİK İlçesi, AYRAN mah/köy, 12 Cilt, 45 Aile Sıra No, 64 Birey Sıra Numaralı , Mehmet ve Nuray oğlu 30/07/1975 doğumlu, 575*****018 T.C Kimlik Numaralı Fırat ŞEN hakkında;

Yukarıda adı geçen gaip olduğu iddia edilen kişiler hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2023/194 esas sayılı dosyasına müracaatları, yine bu süre içerisinde gaibin bizzat kendisinin müracaat etmesi T.M.K.nun 32 ve 33.maddeleri gereğince ilan olunur.