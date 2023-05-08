T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2022/240 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Bismil ilçesi Başören Köyü/Mahallesi
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 0 Ada
PARSEL NO : 143 parsel
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 5413,23m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : İHTİLAFLI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/240 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/02/2023
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|BASIN NO: ILN01823595