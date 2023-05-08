T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 08 Mayıs 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/240 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Bismil ilçesi Başören Köyü/Mahallesi

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 0 Ada

PARSEL NO : 143 parsel

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 5413,23m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : İHTİLAFLI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/240 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/02/2023