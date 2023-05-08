T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 08 Mayıs 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/230 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır İli Bismil İlçesi Korukçu Köyü/mahallesi

MEVKİİ : -

PAFTA NO : -

ADA NO : 115

PARSEL NO : 6

VASFI : susuz tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 2,519.29m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Berfin Biten, Bülent Yaşar, Evren Yaşar, Faruk Vural ,Hasan Vural, Mahmut Yaşar, Mehmet Nazim Vural, Nazmiye Aydın, Serpil Yaşar, Suat Yaşar

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/230 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/02/2023