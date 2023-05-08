T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/230 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır İli Bismil İlçesi Korukçu Köyü/mahallesi
MEVKİİ : -
PAFTA NO : -
ADA NO : 115
PARSEL NO : 6
VASFI : susuz tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 2,519.29m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Berfin Biten, Bülent Yaşar, Evren Yaşar, Faruk Vural ,Hasan Vural, Mahmut Yaşar, Mehmet Nazim Vural, Nazmiye Aydın, Serpil Yaşar, Suat Yaşar
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/230 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/02/2023
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01823596